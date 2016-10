SWR 10:20 bis 10:50 Magazin Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Genial günstige Gerichte D 2012 2016-10-14 06:30 Stereo 16:9 Merken Kartoffelsuppe, selbstgemachte Fischstäbchen mit Gurkensalat, Möhrenstampf mit glasierten Mettendchen und Kaiserschmarrn mit flambierten Kornpflaumen - der Sternekoch Björn Freitag stellt ein besonders günstiges Vier-Gänge-Menü vor, das pro Person weniger als sechs Euro kostet. In der Reihe "Einfach und köstlich" stellt Björn Freitag seine Lieblingsrezepte vor. Wichtigstes Kriterium: Alles muss einfach und ohne großen Aufwand nachzukochen sein. Björn Freitag steht aber nicht nur in der Küche sondern nimmt die Zuschauer auch mit zu regionalen Erzeugern, wo er deren Arbeit und Produkte kennenlernt. So lässt er sich in dieser Folge von einer Kräuterpädagogin in der Eifel zeigen, dass viele Zutaten direkt vor unserer Haustür wachsen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag