Die neue BMW S 1000 XR ist so etwas, wie ein BMW X6 auf zwei Rädern: Die Allround-Qualitäten eines SUV, dazu extreme Sportlichkeit mit 160 PS. Wir testen die neue XR rund um Barcelona. Außerdem: Zwei Wochen lang jagen rund 150 Fahrer mit über 300 km/h Spitzentempo über Landstraßen und durch Ortschaften. Wir gehen dem Mythos Tourist Trophy auf den Grund. Und: Eine Elektro-Harley düst derzeit als Prototyp namens LiveWire über Straßen in aller Welt. Journalisten, Händler und Kunden testen die strombetriebene Harley ohne V2-Motor und bollernden Sound. Das Strom-Geschoss soll noch vor 2020 auf den Markt kommen.