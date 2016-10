Motorvision.TV 00:20 bis 00:50 Dokumentation Car History Jaguar Racing D 2014 Stereo 16:9 Merken Ob XK120, C-Type oder D-Type. Von Anfang an sind Jaguar Sport- und Rennwagen maßgeschneidert für Höchstgeschwindigkeiten. Ob Le Mans, Daytona oder die Rallye Monte Carlo, Jaguar dominiert nicht für viele Jahre den internationalen Motorsport sondern hat ihn auch entscheidend mit geprägt. Unvergessen sind dabei die sieben Gesamtsiege in Le Mans, die Jaguar und vor allem die Modelle C-Type und D-Type weltweit berühmt gemacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History