Motorvision.TV 12:15 bis 12:45 Motorsport Classic Races Tausend KM Rennen Nürburgring 1984 D 2013 Stereo 16:9 Im Jahre 1984 wurde am Nürburgring die neu gebaute Grand-Prix-Strecke eröffnet. Das erste 1000-Kilometer-Rennen auf der neuen Strecke in der Eifel war ein einzigartiges Motorsportereignis. Neben Derek Bell und Stefan Bellof nahm zum ersten und einzigen Mal auch der spätere Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna am Steuer eines Porsche 956 in der Gruppe C. MOTORVISION TV zeigt die historischen Höhepunkte dieser einmaligen Rennsportveranstaltung über 207 Runden. Originaltitel: Classic Races