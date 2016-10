ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 97 D 2005 Stereo Live TV Merken Laura ist nun doch froh, dass Katharina einen Beerdigungsplatz für ihren Vater besorgen konnte. Trotzdem möchte sie kein Mitglied der Familie Saalfeld auf der Beerdigung sehen. Als die Trauerfeier unmittelbar bevorsteht, bricht Laura erneut zusammen. Werner Saalfeld versichert Kommissar Meyser, er habe Mahler umgebracht. Als auch noch Hildegard ihre Aussage zurückzieht, glaubt Meyser nicht mehr an Charlottes Schuld. Nun verweist auch Werner auf sein Alibi. Cora bestätigt es nur zu gerne und verrät Meyser, dass sie Werners Geliebte ist. Andreas findet indes heraus, dass Cora ihn nur benutzt hat und droht, sie auffliegen zu lassen. Als die Kripo in Charlottes Wagen Perückenhaare findet, wird klar: Jemand wollte bewusst den Verdacht auf Charlotte lenken. Xaver wundert sich, dass Mike sich noch nichts von seinem Gewinn gekauft hat. Mike ist angeblich wunschlos glücklich, möchte aber vor allem Tanja nicht misstrauisch machen. Dann kauft er sich doch ein neues Motorrad. Prompt wundert sich Tanja, dass sich Mike das leisten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Christoph Krix (Kommissar Meyser) Christian Rudolph (Andreas Waagener) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Anne Neunecker