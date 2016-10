ONE 10:15 bis 11:00 Magazin Tracks Zentrum für Politische Schönheit The Prettiots / Alternative Tennis / Hauschka / Emanzipation in Hollywood D, F 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken (1): Zentrum für Politische Schönheit Es gibt kein unpolitisches Verhalten, denn Teilnahmslosigkeit führte zum Holocaust - sagt das Zentrum für Politische Schönheit, eine Gruppe von Aktionskünstlern, deren Kernkompetenz das Beleuchten von politischer Ungerechtigkeit durch Provokation ist. Ein UN-Mahnmal, das an das Versagen in Srebrenica erinnert, ein Werbevideo für eine Brücke für Flüchtlinge zwischen Nordafrika und Europa. Hier verschwimmen Poesie, Realität und Sarkasmus. (2): The Prettiots Auch aus New York sind die Prettiots. Bei ihnen gilt: Fun ist das neue cool, hübsch das neue dumm und süß das neue gefährlich. Sie spielen Songs auf der Ukulele und blicken einen dabei in ihren weißen Unterhemden schmachtend an. Doch Vorsicht, diese Band ist gefährlich. Die Texte sind schonungslos ehrlich und bitterböse. Dieser bittersüße Cocktail macht The Prettiots zum In-joke der New Yorker Szene. (3): Alternative Tennis Beim Alternative Tennis wird der weiße Sport schmutzig, und der elitäre Sport bekommt einen neuen Anstrich. Klar, dass man dieses Tennis zum Beispiel in Parkhäusern, aber niemals auf Rasen oder so spielt. (4): Hauschka Es rumpelt, knarzt, knistert. Beim Düsseldorfer Pianisten Volker Bertelmann - alias Hauschka - klingt ein normales Klavier wie neuester Elektro-Kram. Der Trick ist simpel: Er wirft Haushaltswaren rein, Klebestreifen, Tischtennisbälle, Spielzeugtrommeln. Damit ist Hauschka so erfolgreich, dass er an seinem ersten Soundtrack für Hollywood arbeitet. (5): Emanzipation in Hollywood Auf der Suche nach Emanzipation in Hollywood hat sich "Tracks" mit Ana Lily Amirpour und Leigh Janiak, also zwei der erfolgreichsten Jungregisseurinnen getroffen, und auch mit Patricia Cardoso, der Vorreiterin in Sachen Emanzipation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks