Sky Atlantic HD 20:00 bis 21:00 Serien Billions Grabenkrieg USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach der FBI-Razzia in seiner Firma plant Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) einen Gegenschlag. Chucks (Paul Giamatti) Verhör von Dollar Bill (Kelly AuCoin) führt nicht zum erhofften Erfolg. Wendy (Maggie Siff) versucht, einen Deal zwischen Bobby und Chuck zu vermitteln. Schließlich kommt es zu einem nervenaufreibenden persönlichen Treffen der beiden Kontrahenten. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (U.S. Attorney Chuck Rhoades) Damian Lewis (Bobby "Axe" Axelrod) Maggie Siff (Wendy Rhoades) Malin Åkerman (Lara Axelrod) Toby Leonard Moore (Bryan Connerty) David Costabile (Mike "Wags" Wagner) Condola Rashad (Kate Sacker) Originaltitel: Billions Regie: James Foley Drehbuch: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin, Wes Jones Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 12