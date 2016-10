Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Kalte Erde USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Tod ihrer Großmutter ist Sookie (Anna Paquin) verzweifelt und muss sich mit ihren Schuldgefühlen auseinandersetzen. Denn die meisten Nachbarn und Bekannten sehen in Sookies Verbindung zu Vampir Bill (Stephen Moyer) die Hauptursache für den tragischen Vorfall. Entgegen Sams und Bills eindringlicher Bitte, zieht sich Sookie immer mehr zurück. - Preisgekrönte Mysteryserie von "Six Feet Under"-Schöpfer Alan Ball. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Originaltitel: True Blood Regie: Nick Gomez Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris, Raelle Tucker Kamera: Amy Vincent Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16