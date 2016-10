Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:00 Serien Boardwalk Empire Pakt mit dem Teufel USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chalky White (Michael Kenneth Williams) trifft in Harlem seinen Erzrivalen Dr. Narcisse (Jeffrey Wright) in der Hoffnung, Daughter Maitland (Margot Bingham) befreien zu können. Unterdessen werden Eli und Van Alden (Shea Whigham, Michael Shannon) von Bundesagenten angeheuert, die gegen Al Capones Organisation vorgehen wollen. Nucky Thompson (Steve Buscemi) muss einen schmerzlichen Verlust verkraften und versucht seinen Kummer im Alkohol zu ertränken. - Die fünfte und finale Staffel der emmyprämierten Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Thompson) Michael Shannon (Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Stephen Graham (Al Capone) Vincent Piazza (Lucky Luciano) Michael Kenneth Williams (Chalky White) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Jake Paltrow Drehbuch: Terence Winter, Howard Korder, Cristine Chambers, Nelson Johnson Altersempfehlung: ab 16