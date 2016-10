Sky Atlantic HD 10:00 bis 10:30 Comedyserie Hung - Um Längen besser Hummus oder: Du musst dich entscheiden USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Morgen nach ihrem One-Night-Stand hat Ray (Thomas Jane) größte Schwierigkeiten, Lenore (Rebecca Creskoff) wieder aus dem Haus zu bekommen. Außerdem will er um jeden Preis verhindern, dass Tanya (Jane Adams) von diesem Ausrutscher erfährt. Schließlich wird er auch noch in einen absurden Streit verwickelt, den sich seine Nachbarin Yael (Alanna Ubach) und seine neue Klientin Samara (Mozhan Marno) liefern. - Respektloser Comedyserienhit: Ein gescheiterter Sportler entdeckt seine wahren Talente als Callboy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Ray Drecker) Jane Adams (Tanya Skagle) Eddie Jemison (Ronnie Haxon) Charlie Saxton (Damon Drecker) Sianoa Smit-McPhee (Darby Drecker) Rebecca Creskoff (Lenore Bernard) Gregg Henry (Mike) Originaltitel: Hung Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Colette Burson, Dmitry Lipkin, Brett C. Leonard, Kyle Peck, Julia Brownell, Gary Sunshine Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 16