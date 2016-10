Sky Atlantic HD 08:00 bis 10:00 Dokumentation Die Morde von Cheshire USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am 23. Juli 2007 erschüttert ein barbarisches Verbrechen die verschlafene Stadt Cheshire, Connecticut: Zwei Männer dringen in das Haus von Dr. William Petit und Jennifer Hawke-Petit ein, vergewaltigen Mutter und beide Töchter, verprügeln den Vater und setzen das Haus in Brand. Nur Mr. Petit überlebt. Die abscheuliche Tat sorgt weltweit für Aufsehen, die Täter werden schließlich zum Tode verurteilt. Dieser Dokumentarfilm nähert sich den Umständen dieses Verbrechens und seinen Auswirkungen auf die Stadt, in der sie geschahen. - Eindringlicher Dokumentarfilm über die bestialischen Morde an einer Familie in Cheshire, Connecticut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Cheshire Murders Regie: Kate Davis, David Heilbroner Kamera: David Heilbroner Altersempfehlung: ab 12

