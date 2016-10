Kabel1 Doku 00:15 bis 01:00 Dokumentation Mord im Paradies Verschollen im Bermuda-Dreieck USA 2013 16:9 HDTV Merken Jake Branam hat es endlich geschafft, mit einem gut zahlenden Kunden auf Bimini Island in den Bahamas zu segeln. Ebenfalls an Bord sind auch Jakes Frau sowie zwei Crewmitglieder. Am nächsten Tag wird die Yacht zunächst ohne die Passagiere aufgefunden. Plötzlich tauchen zwei Überlebende auf und sagen aus, dass der Rest der Crew kubanischen Piraten zum Opfer fiel. Doch die Aussagen der beiden Zeugen sind widersprüchlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jess Brown (Kelley Branam) Nick Gluckstein (Sammy Kairy) Jesse Nahmabin (Jake Branam) Colin Price (Jon Branam) Reg Taylor (Kirby Archer) Originaltitel: Murder in Paradise Drehbuch: Robert Eaton Musik: Walter Rathie