Kabel1 Doku 20:15 bis 21:40 Dokumentation Unser Leben GB 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Einzigartige HD-Bilder entführen den Zuschauer in eines der letzten Abenteuer der Menschheit: die Natur selbst. Die Reise beginnt bei der Weddellrobbe am Rossmeer, einem der ungemütlichsten Orte der Welt, führt zu den japanischen Schneeaffen, die in den heißen Quellen des Höllentals baden, und quer durch die Tropen bis nach British Columbia. Dort schützt ein Riesenkrakenweibchen seine Eier sechs Monate lang, nur um aus Erschöpfung zu sterben, wenn ihre Jungen geschlüpft sind ... Originaltitel: One Life Regie: Michael Gunton, Martha Holmes Drehbuch: Martha Holmes Musik: George Fenton