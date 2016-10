ProSieben 04:25 bis 04:45 Comedyserie Malcolm mittendrin Lehrer in Geiselhaft USA 2005 2016-10-11 02:55 Merken Hal und Lois werden wieder einmal zur jährlichen Versammlung des Nachbarschaftsvereins eingeladen. Hal beschließt, dort nur ein einziges Mal hinzugehen. Als er mit Malcolm dort auftaucht, stellen sie entsetzt fest, dass sie die einzigen Anwesenden sind. Der Anwalt erklärt ihnen, dass schon seit Jahrzehnten niemand mehr zu diesen Treffen kommt, und überredet Hal zur Präsidentschaft des Vereins In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Derek Cox-Berg (Kid #1) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: David D'Ovidio Drehbuch: Gary Murphy Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12