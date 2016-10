ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Sex oder Pralinen USA 2009 2016-10-11 09:45 16:9 HDTV Merken Pennys Bett ist kaputt, also übernachtet sie bei Leonard. Dagegen hat aber Sheldon etwas einzuwenden, denn er fühlt sich durch ihre Anwesenheit in seinem geregelten Tagesablauf gestört. Doch er hat schon eine Idee, wie er dieses Problem lösen könnte: Er orientiert sich an den Erziehungsmaßnahmen für Hunde und möchte Penny ihr fehlerhaftes Benehmen auf diese Weise austreiben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kaley Cuoco (Penny) Molly Morgan (Bethany) Sarah Buehler (Sarah) Andy Mackenzie (Skeeter) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn, Richard Rosenstock Kamera: Steven V. Silver