ProSieben 00:10 bis 00:35 Comedyserie The Big Bang Theory Folge: 201 Zwischen zwei Frauen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Das Persistenz-Gyroskop ist so weit ausgereift, dass ein Patent angemeldet werden kann. Doch aus dem erwarteten Geldsegen wird nichts. Die Universität bekommt den Hauptteil des Erlöses. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die Erfindung zu Geld zu machen? Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver