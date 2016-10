Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 232 Goldener Herbst D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ricardo Prahl liegt erschlagen in der Seniorenresidenz, in der er sein soziales Jahr gemacht hat. Als die Kripo Drogen in seinem Zimmer findet, stellen sich neue Fragen. In welche Kreise ist der harmlose wirkende junge Mann geraten? Weiß jemand von den Heimbewohnern, woher die Drogen stammen? Bei der Spurensicherung entdeckt die Polizei Fingerabdrücke des Bewohners Hilmar Wiesel im Zimmer des Toten. Steckte er mit Prahl unter einer Decke? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Dominic Boeer (Lars Pöhlmann) Mathias Junge (Kai Timmermann) Isabel Berghout (Anneke van der Meer) Ernst-Georg Schwill (Hilmar Wiesel) Hermann Beyer (Dr. Gernot Sieveking) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Sascha Thiel Drehbuch: Christoph Benkelmann und Robert Hummel Kamera: Jakob Ebert Musik: Michael Dübe