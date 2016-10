Sky Krimi 17:30 bis 18:35 Krimiserie Siska Regen in Wimbledon D 1999 Stereo Merken Familienrichterin Franka Demuth wird in ihrer Wohnung erstochen aufgefunden. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn die Frau hatte viele Feinde. Dann findet Siska heraus, dass eines der Alibis nicht wasserdicht ist. - Mit Leslie Malton, Hansa Czypionka und Sky DuMont prominent besetzte Folge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Kremer (Peter Siska) Matthias Freihof (Lorenz Wiegand) Werner Schnitzer (Jacob Hahne) Leslie Malton (Dr. Franka Demuth) Hansa Czypionka (Burkhard Abel) Wolf Roth (Dr. Werner Holl) Sandra Cervik (Nele Gertz) Originaltitel: Siska Regie: Vadim Glowna Drehbuch: Siegfried Schneider Kamera: Franz Xaver Lederle Musik: Eberhard Schoener Altersempfehlung: ab 12