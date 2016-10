Sky Krimi 11:45 bis 12:40 Krimiserie Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Total verdrängt D 1998 Stereo Merken Eine Psychologieprofessorin wird brutal vergewaltigt und ermordet. Beate Claudius nimmt sich des Falles an. Als auch eine Studentin lebensgefährlich verletzt wird, setzt Beate alles auf eine Karte und bietet sich als Lockvogel an. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Franz Berg) Krista Posch (Beate Claudius) Giulio Ricciarelli (Elvis Kogler) Oliver Mink (Roland "Rolli" Bauer) Chris Hohenester (Chris Schmitt) Originaltitel: Zugriff - Ein Team. Ein Auftrag. Regie: Holger Barthel Drehbuch: Georg Heinzen Kamera: Christian Reitz Musik: Giorgio Moroder, Yullwin Mak