Sky Nostalgie 23:35 bis 00:55 Western Tot oder lebendig USA 1957 Im Chicago von 1880 treibt eine mörderische Bande ihr Unwesen: Kleine Gauner werden aus dem Gefängnis befreit und gezwungen, unmaskiert bei einem Überfall mitzumachen. Sobald das Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist, werden sie erschossen und man holt sich die Belohnung. Um die Bande zu entlarven, lässt sich Detektiv Dan Barton (George Montgomery) als Ganove einschleusen. - Hochspannender Western-Krimi. Schauspieler: George Montgomery (Dan Barton) Douglas Kennedy (Hawkins) Keith Larsen (Roberts) Meg Randall (Lila) James Best (Ted Hamilton) Robert Foulk (Taylor) Willis Bouchey (Marshall Parker) Originaltitel: Last of the Badmen Regie: Paul Landres Drehbuch: David T. Chantler, Daniel B. Ullman Kamera: Ellsworth Fredericks Musik: Paul Sawtell Altersempfehlung: ab 12