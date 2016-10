Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Zorro - Der schwarze Rächer Big Jim und Sohn USA, F 1991 Merken Kapitän Big Jim Jarret landet an der Küste von Los Angeles. Angeblich ist er auf der Suche nach einem Schatz. Als der Alcalde davon erfährt, lässt er ihn sofort verhaften. Jarrets Männer überfallen die Hazienda, um ihren Kapitän zu befreien. Es kommt zur Schießerei, und Zorro greift ein. Die Leute des Alcalde fliehen. Zorro erfährt, dass Big Jim in Wahrheit auf der Suche nach seinem Sohn ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Duncan Regehr (Don Diego de la Vega / Zorro) James Victor (Sergeant Jaime Mendoza) J.G. Hertzler (Alcalde Ignacio de Soto) Henry Darrow (Don Alejandro de la Vega) Juan Diego Botto (Felipe) Patrice Martinez (Victoria Escalante) Tabare Carballo (Corporal Sepulveda) Originaltitel: Zorro Regie: Ray Austin Drehbuch: Johnston McCulley, Robert McCullough Musik: Jay Asher