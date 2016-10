MGM 01:00 bis 03:25 Krimi Der Sizilianer USA 1987 Nach dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gegen Ende des 2. Weltkriegs zieht sich der Bandit Salvatore Giuliano in die unwegsamen Berge Siziliens zurück und führt von dort einen Privatkrieg gegen die Reichen und Besitzenden. Seine Beute verteilt er unter die Armen, lässt sich von der Mafia nicht beeindrucken und kämpft für die Durchsetzung einer Landreform zugunsten der kleinen Bauern. Das Volk verehrt den romantischen und zugleich brutalen und unnachsichtigen Salvatore als Helden. Am Ende wird er verraten, in einen Hinterhalt gelockt und erschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christophe Lambert (Salvatore Giuliano) Terence Stamp (Prinz Borsa) Joss Ackland (Don Masino Croce) John Turturro (Pisciotta) Richard Bauer (Hector Adonis) Barbara Sukowa (Camilla) Giulia Boschi (Giovanna Ferra) Originaltitel: The Sicilian Regie: Michael Cimino Drehbuch: Steve Shagan, Gore Vidal Kamera: Alex Thomson Musik: David Mansfield Altersempfehlung: ab 16