MGM 11:10 bis 12:45 Actionfilm Jackie Chan - Die große Keilerei USA, HK 1980 Dolby 16:9 HDTV Jerry (Jackie Chan), ein junger Amerikaner chinesischer Abstammung, gerät zwischen zwei rivalisierende Gangstergruppen, die ihn beide als ihren Kung-Fu-Fighter bei der alljährlich stattfindenden großen Keilerei in Battle Creek antreten lassen wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen sie seine Familie unter Druck, erpressen seinen Bruder und entführen seine Freundin. Jerry bleibt letztendlich keine Wahl, er stellt sich dem Kampf. Ob Ringer, Judo-kämpfer, Boxer oder Rowdie, Jerry besiegt sie alle. Und dann räumt er unter den Gangstern auf. - Martial Arts-Film mit Jackie Chan. Schauspieler: Jackie Chan (Jerry) José Ferrer (Dominici) Kristine DeBell (Nancy) Mako (Herbert) Ron Max (Leggetti) David Sheiner (Morgan) Rosalind Chao (Mae) Originaltitel: The Big Brawl Regie: Robert Clouse Drehbuch: Robert Clouse, Fred Weintraub Kamera: Robert Jessupp Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12