Sat.1 16:00 bis 17:00 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 16:9 HDTV Eine völlig geschockte Frau ruft die Polizei: Sie hat ihre hochschwangere Nachbarin blutüberströmt im Keller gefunden. Vermutlich wurde die Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Doch was ist das Motiv? - Die Beamten werden von einer Boutique-Verkäuferin gerufen. In ihrem Geschäft randaliert eine Kundin, die sich reihum in zu kleine Kleider zwängt und diese ruiniert. Die Frau scheint völlig von Sinnen ... Originaltitel: Auf Streife - Berlin