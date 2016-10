Sky Cinema Hits 17:55 bis 20:05 SciFi-Film Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter USA 1983 Nach Ideen von George Lucas 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Luke Skywalker und seine Freunde Han Solo aus der Gewalt von Jabba the Hutt befreit haben, geht es erneut in den Kampf gegen das Imperium. Es gilt, den im Bau befindlichen Todesstern zu zerstören, der die Energie für sein Schutzschild aus einer Generatorenstation bezieht. Unterstützung erhält die Rebellenflotte dabei von den Ewoks. Indes erfährt Luke, dass Leia seine Schwester ist und stellt sich dem Kampf mit dem Imperator Darth Vader ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Hamill (Luke Skywalker) Harrison Ford (Han Solo) Carrie Fisher (Prinzessin Leia) Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) Billy Dee Williams (Lando Calrissian) Anthony Daniels (C-3PO) Kenny Baker (R2-D2) Originaltitel: The Return of the Jedi Regie: Richard Marquand Drehbuch: Lawrence Kasdan, George Lucas Kamera: Alan Hume Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12