RTL Passion 04:15 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-15 11:40 Merken Nachdem Carmen mit Vanessa und Jenny gemeinsam um Simones Leben gebangt hat, ist sie glücklich, als diese endlich die Augen aufschlägt. Simone ist ebenfalls erleichtert, endlich wieder im Kreis ihrer Familie zu sein. Doch dann trübt ihre Frage nach Richard die Freude und die Steinkamps müssen sich fragen, ob Simone stabil genug ist, um die Wahrheit zu verkraften. Jenny schafft es nicht, über ihren Schatten zu springen und sich öffentlich zu Deniz zu bekennen, obwohl sie seinen Beistand in ihrer Sorge um Simone gut gebrauchen könnte. Doch dann gibt ausgerechnet Michelle ihr einen Schubs in die richtige Richtung. Plötzlich weiß Jenny, was zu tun ist. Ingo hat endlich erkannt, dass er Diana liebt. Für Marie ist sofort klar: Diana und Ingo kommen jetzt zusammen, doch Diana macht Ingo aus Angst vor einer weiteren Verletzung klar, dass sie nur Freundschaft will. Um das Missverständnis aus dem Weg zu schaffen, ist gar keine Zeit, denn als Diana erfährt, dass sie den tödlichen Virus niemals hatte, beschleicht Ingo ein schrecklicher Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

