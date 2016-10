RTL Passion 00:25 bis 01:20 Serien The Paradise - Haus der Träume GB 2012 2016-10-11 17:50 Merken Lucille Ballentine kommt mit ihrem neuen Ehemann in die Stadt und auch wenn sie nach außen hin überaus freundlich erscheint, ahnen die Damen im 'Paradise', dass sie sich vor ihr in Acht nehmen müssen. Denise hingegen ist eher an einem Geschäft mit Mr. Ballentine interessiert und tatsächlich entscheidet er sich, in ihr Vorhaben zu investieren. Doch Denises Freude hält nicht lange an, als sie erschütternde Neuigkeiten erhält. Tom Weston beobachtet die Freundschaft zwischen seiner Frau Katherine und Moray kritisch und weigert sich vehement, das "Paradise" zu verkaufen. Um ihre Ehe zu retten, trifft Katherine eine Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joanna Vanderham (Denise) Emun Elliott (Moray) Stephen Wight (Sam) Sonya Cassidy (Clara) Matthew McNulty (Dudley) Ruby Bentall (Pauline) Elaine Cassidy (Katherine Glendenning) Originaltitel: The Paradise Regie: Susan Tully Drehbuch: Bill Gallagher Kamera: Nick Dance Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 6