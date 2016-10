RTL Passion 22:05 bis 22:35 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-10-10 03:45 Merken Jasmin geht in Begleitung des Models Milo auf die Fashion-Award-Verleihung, da Emily unpässlich ist. Zur großen Überraschung aller, kann Tussi Attack den Wettbewerb für sich entscheiden. Während Jasmin zu Emily fährt, um mit ihr zu feiern, sickert das Foto durch, das Milo gegen die Wettbewerbsstatuten ins Netz gestellt hat. Werden Emily und Jasmin doch noch auffliegen? Chris bringt es nicht über sich, Sunny seine Gefühle zu gestehen. In seiner Verletztheit macht Chris Sunny einen ungerechten Vorwurf, für den er sich später per SMS entschuldigen möchte. Doch Felix bekommt Sunnys Handy in die Finger und löscht heimlich Chris' Nachricht... Bei einer offiziellen Homestory im Townhouse stellt Katrin nicht ihre anstehende Hochzeit und Romantik in den Vordergrund, sondern ihre Stiftung. Als sie durch Till daran erinnert wird, wie sich wahre Liebe anfühlen kann, unterdrückt Katrin ihre Zweifel. Doch als Johanna ihre Hoffnung äußert, dass ihre Eltern aus Liebe heiraten, ist Katrin aus dem Konzept gebracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten