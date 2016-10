RTL Passion 20:15 bis 21:05 Serien The Paradise - Haus der Träume GB 2012 2016-10-10 23:30 Merken Tom Weston ist Morays neue Kollektion von Taschenuhren, die seiner neuen Delikatessenabteilung die Aufmerksamkeit stehlen, ein Dorn im Auge. Als er Denises Erfolge bemerkt, bittet er sie daher, ihn auch in anderen Abteilungen zu unterstützen. Moray ist von diesem Vorschlag alles andere als begeistert. Doch er ändert seine Meinung, als Katherine ihm die Uhr ihres Vaters, Lord Glendenning, überreicht, die sie ihm anfangs verweigerte. Sam, der den Uhrenladen betreibt, ist von dem Stück angetan und gleichzeitig von Katherines Erzählung, dass Glendenning sie mit der Uhr hypnotisiert hat, überrascht. Susy möchte die Hypnosetauglichkeit der Uhr gerne selbst testen und es kommt zu einem erstaunlichen Ereignis, das Sam glauben lässt, die Uhr sei verhext. Als Tom Denise und Moray zum Abendessen einlädt, um Denise eine Versetzung nach Paris vorzuschlagen, ist Moray empört und bittet sie, zu bleiben. Außerdem fordert er Jonas auf, Tom die Wahrheit zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elaine Cassidy (Katherine Glendenning) Patrick Malahide (Lord Glendenning) Matthew McNulty (Dudley) Joanna Vanderham (Denise) Emun Elliott (Moray) Arthur Darvill (Bradley Burroughs) Finn Burridge (Arthur) Originaltitel: The Paradise Regie: Marc Jobst Drehbuch: Bill Gallagher Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 12