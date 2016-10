RTL Passion 12:10 bis 12:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-10 03:20 Merken Isabelle ist tief verletzt darüber, dass Ben in seinem Schlaf offenbar romantisch von Katja träumt. Sie muss einen Plan fassen, wie sie Katja ein für allemal los wird. Ihr geschundenes Ego päppelt sie mit einem großen Auftritt in der Kneipe auf und ihre Widersacherin will sie mit Dopingmittel außer Gefecht setzen. Franziska ist wegen ihrer Eishockeysperrung niedergeschlagen. Florian muntert Franziska auf und sie genießt es, bis sie eine spontane Poolparty im Zentrum ermöglichen soll. Franziska muss Florians Versuche, eine andere anzubaggern, mit ansehen. Als sie ihm Tipps gibt, wie man Frauen richtig behandelt, probiert Florian dies aus - allerdings nicht bei ihr. Marian hat von Deniz Jennys Tagebuch bekommen, kann es aber nicht lesen. Er stürzt sich in seine Kneipeneröffnung und gibt sich vor allem vor Deniz stark und souverän. Als er aber die letzten Gäste verabschiedet hat, kann er dem Tagebuch nicht länger widerstehen. Es trifft ihn schwer, als er erkennt, dass Jenny in dem Glauben gestorben ist, er würde sie hassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser