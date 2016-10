Classica 01:55 bis 02:55 Musik Schubert, Streichquintett C-Dur D 956 (Orchesterfassung) D 2002 Stereo 16:9 Merken Die Kremerata Baltica unter der Leitung von Gidon Kremer spielt das Streichquintett C-Dur D 956 von Franz Schubert in einer Fassung für Streichorchester von Gidon Kremer und der Kremerata Baltica. Im Anschluß erklingt die Komposition "Oblivion" von Astor Piazzolla. Diese Aufnahme entstand am 31. Januar 2002 im Großen Saal des Mozarteums Salzburg im Rahmen der Mozartwoche. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schubert: Streichquintett C-Dur D 956 Musik: Franz Schubert