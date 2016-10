Sky Action 01:10 bis 02:45 Horrorfilm Texas Chainsaw - The Legend Is Back USA 2013 Nach einer Vorlage von Stephen Susco, Adam Marcus, Debra Sullivan 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Heather (Alexandra Daddario) hat von ihrer verstorbenen Großmutter ein Haus geerbt. Gemeinsam mit ihrem Lover Ryan (Tremaine Neverson) und zwei Freunden macht sie sich nach Texas auf, um das Anwesen in Augenschein zu nehmen. Die vier ahnen nicht, dass im Keller eingeschlossen eine tödliche Überraschung lauert: Heathers Cousin Leatherface (Dan Yeager), auf dessen Konto bereits zahlreiche Morde gehen. Kaum in Freiheit, wirft der Maniac erneut die Kettensäge an und metzelt erbarmungslos weiter. - Blutiges Reboot der Slasher-Saga, das direkt an Tobe Hoopers kultiges Original von 1974 anknüpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Daddario (Heather Miller) Dan Yeager (Leatherface) Trey Songz (Ryan) Scott Eastwood (Carl) Tania Raymonde (Nikki) Shaun Sipos (Darryl) Keram Malicki-Sánchez (Kenny) Originaltitel: Texas Chainsaw 3D Regie: John Luessenhop Drehbuch: Adam Marcus, Debra Sullivan, Kirsten Elms Kamera: Anastas N. Michos Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 18