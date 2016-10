Sky Action 11:05 bis 13:00 Actionfilm Cliffhanger - Nur die Starken überleben USA 1993 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gabe Walker war Leiter der Bergrettung im Rocky Mountains Nationalpark. Seit vor Jahren eine junge Bergsteigerin bei einem riskanten Einsatz ums Leben kam, plagen ihn schreckliche Schuldgefühle. Er hing den Job an den Nagel und begann ein neues, einsames Leben. Als ihn jedoch die Nachricht eines Flugzeugabsturzes ereilt, lässt er sich zu einer abermaligen Rettungsaktion überreden. Doch die Überlebenden der Katastrophe wollen alles andere als gerettet werden. Es handelt sich um eine Gruppe skrupelloser und eiskalter Terroristen, die den ahnungslosen Bergretter als Navigator zu den verloren gegangenen Geldkoffern benutzen wollen. Sie haben die Rechnung jedoch ohne Walker gemacht, denn der versucht von nun an alles, um der Verbrecherbande Steine in den Weg zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Gabe Walker) John Lithgow (Eric Qualen) Michael Rooker (Hal Tucker) Janine Turner (Jessie Deighan) Rex Linn (Travers) Caroline Goodall (Kristel) Leon Robinson (Kynette) Originaltitel: Cliffhanger Regie: Renny Harlin Drehbuch: Michael France, Sylvester Stallone Kamera: Alex Thomson, Norman Kent Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 18