BR Fernsehen 01:15 bis 02:45 Tragikomödie Ein Fall von Liebe - Saubermänner D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Die Journalistin Sarah und der Rechtsanwalt Florian sind nach anfänglichen Animositäten ein glückliches Paar geworden. Während Sarah im Fall eines windigen Hoteliers recherchiert, bereitet Florian eine Klage gegen den Leipziger Bürgermeisterkandidaten Tornow vor. Schon bald stellt sich heraus, dass es zwischen beiden Fällen einen Zusammenhang gibt. Auch privat bahnt sich Trubel an, als Sarahs Exfreund Thomas überraschend in der Stadt auftaucht ... Sarah Pohl, die idealistische Journalistin, und Florian Faber, der smarte Anwalt, sind inzwischen ein Paar. Auch beruflich haben die beiden eine Wellenlänge gefunden - während Sarah für eine renommierte Leipziger Tageszeitung investigative Reportagen verfasst, engagiert Florian sich fast nur noch für Gerichtsfälle mit sozialer Relevanz. So auch bei der alleinerziehenden, mittellosen Susanne Wörner, die von dem angetrunkenen Bürgermeisterkandidaten René Tornow angefahren wurde. Da der aufstrebende Politiker um sein Image fürchtet, setzt er alles daran, die Glaubwürdigkeit seines Opfers zu untergraben. Außerdem schleust er die attraktive Referendarin Lilith als Spionin in Florians Kanzlei ein. Weitere Unterstützung erhält Tornow von seinem Spezi Kosinsky, in dessen Hotel Susanne arbeitet. Der skrupellose Unternehmer ahnt nicht, dass er selbst im Zentrum einer Recherche von Sarah steht, die ihm die illegale Beschäftigung von Frauen unter katastrophalen Arbeitsbedingungen nachweisen will. So laufen bei Sarah und Florian alle Fäden der politischen und wirtschaftlichen Verstrickungen zusammen. Ausgerechnet jetzt taucht Sarahs Exfreund, der einstige Topjournalist Thomas, überraschend in Leipzig auf. Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Florian Faber) Susanne Bormann (Lilith Lahnstein) Bernhard Bettermann (Thomas Gärtner) Peter Kremer (Peter Braun) Michael Kind (Dirk Kosinsky) Mariella Ahrens (Sarah Pohl) Eva Meier (Susanne Wörner) Originaltitel: Ein Fall von Liebe - Saubermänner Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Ulrich del Mestre Kamera: Yvonne Tratz Musik: Andreas Koslik Altersempfehlung: ab 6