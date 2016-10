BR Fernsehen 00:05 bis 01:05 Dokumentation BR-KLASSIK: Mariss Jansons dirigiert Bruckner Sinfonie Nr. 9 d-Moll Mariss Jansons dirigiert Bruckner: D 2014 Dolby 16:9 Live TV Merken Mariss Jansons und das Sinfonieorchester spielten in der Münchner Philharmonie am Gasteig die letzte, unvollendet gebliebene Sinfonie Nr. 9 d-Moll von Anton Bruckner. Anton Bruckner widmete - nach mündlicher Überlieferung - seine Sinfonie Nr. 9 d-Moll dem "lieben Gott". Im Münchner Gasteig spielte das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks Bruckners letztes Werk unter der Leitung von Mariss Jansons. "Nun widme ich der Majestät aller Majestäten, dem lieben Gott, mein letztes Werk und hoffe, dass er mir so viel Zeit schenken wird, dasselbe zu vollenden." Diese Hoffnung, die Bruckner (angeblich) äußerte, sollte sich nicht erfüllen. Es war ihm nicht vergönnt: Die Uraufführung 1903 in Wien erlebte Bruckner nicht mehr. Für Mariss Jansons ist in Bruckners Schaffen immer "der Finger Gottes", der Bezug zu etwas Überirdischem, Jenseitigem spürbar. Das BR-Sinfonieorchester bringt diese Innigkeit und Bedeutung emphatisch auf den Punkt, ohne dabei in übertriebenes Pathos zu verfallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: BR-Klassik Regie: Michael Beyer