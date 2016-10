Discovery Channel 02:15 bis 03:00 Dokumentation Discovery Channel Telescope - Unser Blick ins All USA 2005 Stereo 16:9 Merken Der menschliche Entdeckerdrang und die Erforschung des Unbekannten stehen bei Discovery Channel seit jeher an erster Stelle. Jetzt startet der TV-Sender ein neues wissenschaftliches Großprojekt: In Zusammenarbeit mit dem "Lowell Observatory" in Arizona entwickelte Discovery ein bemerkenswertes High-Tech-Teleskop. Das so genannte "Discovery Channel Telescope" , kurz DCT, soll helfen, fundamentale Fragen über unser Universum zu beantworten. Mehr als 10 Jahre Planungs- und Bauzeit, 53 Millionen Dollar sowie ein handverlesenes Experten-Team waren nötig, um das kosmische Hochleistungs-Fernrohr Anfang 2012 fertig zu stellen. Mit einer eigens entwickelten Spezialkamera, dem "Large Monolithi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Discovery Channel Telescope Project Altersempfehlung: ab 6