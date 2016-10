Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Sind wir alle Aliens? USA 2014 Stereo 16:9 Merken Oscar-Preisträger Morgan Freeman nimmt den Zuschauer mit auf eine atemberaubende Reise ins All und zu den Ursprüngen unserer Existenz. In der neuen und hochwertig produzierten Dokumentarserie "Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls" geht der Hollywood-Star, der selbst bereits einen Flug in den Weltraum gebucht hat, fundamentalen Fragen auf den Grund: Wo kommen wir her? Was sind die Bausteine des Lebens? Wie funktioniert der Kosmos? Wissenschaftler aus den Bereichen der Astrophysik oder Astrobiologie erläutern anhand von neuen Theorien sowie jüngsten Forschungsergebnissen unser Dasein auf der Erde sowie die großen Geheimnisse des Universums. Gemeinsam mit Morgan Freeman liefer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole Altersempfehlung: ab 6

