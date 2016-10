Discovery Channel 16:00 bis 16:45 Dokumentation Alaskan Bush People Tag der Entscheidung USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während seine vier ältesten Söhne in Tenakee Springs Waren ausliefern, kämpft Billy auf Chichagof Island mit akuten gesundheitlichen Problemen. Das Familienoberhaupt hatte wieder einen schweren Anfall, deshalb machen sich Ehefrau Ami und die Kinder große Sorgen. Denn bis dato verweigert Billy jede medizinische Hilfe. Ärzte und Krankenhäuser sind dem Wildnisbewohner schlichtweg ein Gräuel. Trotzdem kann es auf Dauer so nicht weitergehen: Das "Wolfsrudel" steht in dieser Folge vor einer weitreichenden Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Altersempfehlung: ab 12