Discovery Channel 14:20 bis 15:10 Reportage Der Alles-Esser - So schmeckt Amerika Detroit USA 2012 Stereo 16:9

In den 30er und 40er Jahren zogen tausende Afroamerikaner aus den Südstaaten nach Detroit, um sich in der boomenden Industriestadt mit harter Arbeit ein neues Leben aufzubauen. Mit ihnen fand auch das "Soul Food" seinen Weg in die "Motorcity" : einfache, deftige Gerichte aus Alabama, South Carolina und Mississippi. Andrew Zimmern testet in "Marthas Takeaway" eine Portion "Chitterlings" . Die mit Zwiebeln geschmorten Schweineinnereien lassen sich nur dann unbelastet genießen, wenn man die Zutaten nicht kennt.

Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Originaltitel: Bizarre Foods With Andrew Zimmern Regie: Chris Marino Drehbuch: Margaret Elkins, Liz Pollock