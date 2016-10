Discovery Channel 10:05 bis 10:50 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Singapur Skypark USA 2010 Stereo 16:9 Merken Anfang 2010 öffnete in Singapur eine Touristen-Attraktion ihre Pforten, wie es sie weltweit nur einmal gibt. Das neue Marina Bay Sands-Hotel mit seinen 55 Stockwerke hohen Türmen zählt ohne Zweifel zu den gigantischsten Bauwerken in ganz Asien. Der eigentliche Hingucker des überdimensionalen Gebäude-Komplexes sind aber nicht die gigantischen Wolkenkratzer, sondern der so genannte "Sky Park" hoch oben auf ihren Dächern - eine Oase mit Hunderten von tropischen Bäumen und Pflanzen und dem größten Outdoor-Pool der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering