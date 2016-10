Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:45 Dokumentation Pussy Riot RUS 2013 Stereo 16:9 Merken Der Film zum Phänomen. Hätte der russische Staat darauf verzichtet, die Performance-Truppe Pussy Riot nach ihrem provokanten Auftritt am 21. Februar 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale vor Gericht zu stellen, die Aktion gegen die Verflechtung von Staat und Kirche wäre wahrscheinlich nur von lokalem Interesse gewesen. Durch ihre Verurteilung zu Gefängnisstrafen wurde daraus aber ein weltweites Medienphänomen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pussy Riot Altersempfehlung: ab 12