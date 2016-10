Spiegel Geschichte 13:40 bis 14:30 Dokumentation Spanien - Eine Zeitreise Die Nation GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Simon Sebag Montefiore begibt sich in dieser dreiteiligen Serie auf eine Reise durch die 2000-jährige Geschichte Spaniens. In der dritten Folge beleuchtet er das Goldene Zeitalter unter König Philipp II., den spanischen Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur, sowie die Entwicklung des Landes zu einer modernen parlamentarischen Erbmonarchie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Making of Spain