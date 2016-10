RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Der Richter und sein Henker USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 8: Obwohl der Richter Vinny Corsica von Bodyguards und Polizisten bewacht wird, wird er nachts auf offener Straße von einem Fahrradfahrer erschossen. Da Corsica gerade einen Strafprozess gegen die russische Mafia leitet, fällt der erste Verdacht auf den Mafiaboss Victor Markoff. Die Eliteeinheit des CSI übernimmt diesen heiklen Mordfall, der schnell in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Doch das Schicksal spielt den Ermittlern in die Hände: Kurz darauf wird der mutmaßliche Mörder auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst. Der Unfall geht glimpflich aus, doch der Täter flüchtet zu Fuß. In dem Auto sitzt einer von Markoffs Handlangern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: John Dove Kamera: Joe Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16