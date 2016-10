RTL Crime 11:45 bis 12:30 Actionserie Das A-Team Folge: 15 Zwei Nonnen zuviel USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 3: Leslie, eine frühere Liebe von Face, hat sich für ein Leben als Ordensschwester entschieden. Als das Waisenhaus, in dem sie arbeitet, von Herumtreibern in Beschlag genommen wird, bittet sie ihren alten Freund um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (B.A. Baracus) Dwight Schultz (Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Face" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Ismael 'East' Carlo (Salvador) Beau Starr (Swain) Originaltitel: The A-Team Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Babs Greyhosky Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12