Junior 16:05 bis 16:30 Trickserie Kein Keks für Kobolde Rette sich wer kann D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Drei Kobolde führen auf einem verwahrlosten Campingplatz mitten im Wald ein friedliches Leben - bis plötzlich Leute aus der Stadt auftauchen. Die wollen den Platz in ein Urlaubsparadies verwandeln. Und ihre Katze kennt nur ein Ziel: Kobolde jagen! Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Cleon Prineas Musik: Guy Michelmore