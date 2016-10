Junior 10:10 bis 10:25 Trickserie Die Biene Maja Libellen-Luftpost D, F 2013 Stereo 16:9 Merken Franzi, ein Libellenmädchen von der Libellen-Luftpost, soll ihr erstes Paket ausliefern. Absender ist die Bienenkönigin, aber den Empfänger hat sich Franzi vor lauter Aufregung nicht aufgeschrieben. Franzi weiß nur noch, dass es ein Name mit " A " war. Maja und Willi bieten der Libelle ihre Hilfe an. Sie kennen alle Bewohner der Wiese mit " A ". Doch weder Lara, noch Thekla sind die Empfänger des Pakets. Auch öffnen dürfen Maja und Willi das Paket nicht, um vielleicht aus dem Inhalt auf den Empfänger zu schließen. Und so bleibt Franzi nur eines übrig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker