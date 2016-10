Heimatkanal 13:50 bis 15:15 Heimatfilm Ruf der Wälder A 1965 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Forstgehilfe Bernd und Gastarbeiter Marcello sind in die gleiche Frau verliebt: die Sparkassen-Vorsteherin Angelika. Als man Marcello einen Einbruch in die Schuhe schiebt und ins Gefängnis steckt, entkommt er und will mit Angelika nach Italien fliehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Marcello Scalzi) Hans-Jürgen Bäumler (Bernd Helwig) Gerhard Riedmann (Mathias) Johanna Matz (Angelika Hirt) Paul Hörbiger (Gustl Wegrainer) Rudolf Prack (Ingenieur Prachner) Ellen Farner (Petra) Originaltitel: Ruf der Wälder Regie: Franz Antel Drehbuch: Kurt Nachmann Kamera: Siegfried Hold Musik: Johannes Fehring Altersempfehlung: ab 6