Goldstar TV 06:00 bis 09:00 Show MusikWecker Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Flotte Schlager und gute Laune für den neuen Tag. Bei diesem Schlagerfrühstück stehen neben vielen deutschen Hits auch internationale Titel auf dem Programm. U.a. mit: Susan Ebrahimi, H & N, Nicole, Frank Sinatra, Marianne Rosenberg, Tom Astor, Tanja Lasch, Amigos, Die Cappuccinos, Clara Louise, Jonathan Zelter, Saskia Leppin, Stefan Gwildis, Abba, Gilbert, Andrea Berg, Claudia Jung, André Stade, Alexandra Lexer, John Denver, Fux, Ross Antony, Maria Levin, Roland Kaiser, Michael Wendler, Mary Roos, DJ Ötzi, Howard Carpendale, Ewig, Johnny Logan, Drafi Deutscher, Saragossa Band, Kristina Bach, Gottfried Würcher, Stefanie Hertel, Jürgen Drews, Middle Of The Road, Michael Holm, Simo In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MusikWecker

