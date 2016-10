Pro7 MAXX 00:25 bis 01:10 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Unnatürliche Auslese CDN, USA 1996 2016-10-11 04:55 Merken Die moderne Wissenschaft ist so weit, dass die Erbanlagen von ungeborenen Kindern mittels Gentechnik nach Wunsch verändert werden können. Die schwangere Joanne und ihr Mann Howard wollen die Anlagen ihres Kindes auf diese Weise optimieren lassen - der Eingriff ist schnell durchgeführt. Kurz darauf erfährt das Ehepaar von möglichen Nebenwirkungen der Genveränderung: Einige Kinder verhalten sich außerordentlich aggressiv und werden zu gefährlichen Zeitgenossen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Ruck (Howard Sharp) Catherine Mary Stewart (Joanne Sharp) Mary Beth Rubens (Fran Blake) Harrison Coe (John Arkelian) Andrew Wheeler (Tony Blake) Ryan Slater (Timmy Blake) Pat Bermel (Dr. Reid) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Joseph L. Scanlan Drehbuch: Eric Morris, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12