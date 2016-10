Pro7 MAXX 22:50 bis 23:40 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Groteske USA, CDN 1995 2016-10-10 03:50 16:9 HDTV Merken Die Verhaftung eines Massenmörders ändert nichts an der Fortführung einer grauenhaften Reihe von Morden. Mulder wird von seinem ehemaligen Mentor zur Aufklärung des Falles hinzugezogen. Als der inhaftierte Mörder behauptet, vom Teufel besessen zu sein und Mulder ihm glaubt, nehmen die Spannungen zwischen Lehrer und Schüler zu. Dennoch versetzt sich Mulder immer stärker in die Psyche des Mörders und glaubt schließlich selbst, den Einfluss des Leibhaftigen zu spüren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Greg Thirloway (Greg Nemhauser) Zoran Vukelic (Peter) Mitch Pileggi (Bill Patterson) Susan Bain (Agent Sheherlis) Levan Uchaneyshvili (John Mostow) Originaltitel: The X-Files Regie: Kim Manners Drehbuch: Howard Gordon, Chris Carter Kamera: John S. Bartley Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12